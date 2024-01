Lollobrigida e la farina d' insetto | via libera alla vendita ma lontano dalle farine tradizionali

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L'Italia,fine, ha detto sìdi grillo. Il 29 dicembre scorso sono entrati in Gazzetta ufficiale i decreti interministeriali che regolano la commercializzazione e la ve... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Per la farina prodotta dagli insetti arrivano norme più severe da rispettare. «Coi decreti pubblicati in GU lo scorso 29 dicembre, il nostro ... (liberoquotidiano)

... le larve del verme dellaminore, le larve gialle della, le locuste migratorie e i ... Ma il ministro dell'agricoltura Francescoha immediatamente specificato che i decreti '...... costringendo il ministro Francescoa dover chiarire la posizione e l'intervento del Governo Meloni. Se l'autorizzazione a commercializzare prodotti condi insetti è giunta dall' ...Arrivano in Italia i prodotti alimentari realizzati con farina di insetti: i quattro decreti del Ministero approvati a fine anno.No alla carne coltivata, sì alla farina di insetti. È questo un contraddittorio su cui si dibatte da giorni in Italia, da quando il 29 dicembre sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i quattro de ...