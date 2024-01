LIVE – Padova-Mantova 0-5 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ladi, match valido per la ventesima giornata del girone A di. Scontro al vertice delicatissimo quello dell’Euganeo, visto che si sfidano la seconda e la prima della classe: i lombardi guidano la classifica a quota 47, i veneti inseguono a 43 e dunque si tratta di uno scontro diretto per la promozione delicato e quasi decisivo. Si parte alle ore 20.45 di lunedì 8 gennaio, chi riuscirà a vincere? DOVE VEDERE LA GARA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-4 LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-5-2): Donnarumma; Belli, Delli Carri, Perrotta; Capelli, Fusi, ...