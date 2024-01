LIVE Italia-Ungheria 5-10 Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | Settebello umiliato | ma evita la Serbia

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACAMPAGNA: “SIAMO STATI IMBARAZZANTI” 20.10: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 20.09 L’ai quarti affronterà Croazia o Montenegro, che scenderanno in acqua alle 20.30. Quantomeno è statata la. 20.08: L’batte 10-5 l’, azzurri comunque qualificati ai quarti di finale. “Poca concentrazione, abbiamo giocato una partita imbarazzante in attacco. Aspettiamo l’avversaria, potrebbe essere la Croazia. Vuol dire che ci saremo meritati questo. Io non ho preso sottogamba questa partita ma la colpa è comunque mia” Queste le prime dichiarazioni di Campagna 20.08. Ora attesa per conoscere l’avversaria dell’ai quarti di finale 20.07: Due rigori falliti, solo due ...