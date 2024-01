LIVE Italia-Ungheria 1-1 | Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | sfida equilibrata

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7’14” Alla terza superiorità numerica l’va a segno! Servizio esterno sulla sinistra per Vigvari che mette in rete con una conclusione potente: 1-1 2. QUARTO: Possesso palla0’10” Circolazione di palla velocissima per l’in superiorità ma Condemi si fa respingere la conclusione ravvicinata. l’ha sprecato tanto in questo primo tempo ma è comunque avanti 1-0 1’45” GOOOOOOOOOOOOOL MARZIALIIIIIIIIIIIIIIII! Echenique in superiorità numerica serve sulla sinistra Marziali che prende il tempo al portiere e insacca 2’49” Palo di Fondelli, l’fallisce il rigore 2’49. Rigore per l’per fallo su Bruni 3’10” La conclusione di Fondelli deviata in angolo 4’08” Controfuga ...