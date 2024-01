LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | vincono Quintanilla e Moraes | fasi finali per i camion

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.35– Doppietta ceca sempre più vicina con Loprais al comando dopo 352 km con 2’45” di vantaggio sul connazionale Macik e 15’13” sull’olandese Van Kasteren. Al rilevamento precedente (del km 310) l’azzurro Claudio Bellina pagava ben 54 minuti dal miglior tempo. 13.50– Colpo di scena! Van Kasteren ha perso tanto tempo e, dopo 310 km, si ritrova a 13’42” dal miglior tempo di Loprais. Secondo Macik a 3’37”. 13.45 QUAD – Il francese Alexandre Giroud si aggiudica la vittoria diper 18? sull’argentino Andujar e 6’17” sullo slovacco Varga. Sprofonda a 28’01” il brasiliano Medeiros, leader della generale alla vigilia della speciale odierna. La nuova graduatoria overall vede Varga in testa con 1’21” di margine su Andujar, 14’52” su Medeiros e ...

