LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | sfida Quintanilla-Barreda Bort per la tappa tra le moto | De Mevius prova l’allungo tra le auto

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30– Che bagarre per la vittoria di! Ai 351 kmsi riporta sotto nei confronti di: appena 20 secondi di svantaggio. Il cileno in questo momento resta davanti grazie ai 3’09” accumulati attraverso i bonus. Si avvicinando anche Brabec, staccato di 1’34” e il leader della classifica generale Branch, a 1’45” di ritardo. 10.08 QUAD – Giroud e Andujar viaggiano insieme (il francese è davanti di poco nella classifica diperché è partito 30? più tardi) e stanno guadagnando terreno su Varga e soprattutto sul leader della generale Medeiros, staccati rispettivamente di 2’13” e 15’07” dalla vetta dopo 201 km. 10.05– De ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40 moto – Intanto viene segnalato il ritiro di Sam Sunderland che occupava la settima posizione in ... (oasport)

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...Bienvenue sur le live de L'Équipe pour suivre la rencontre de tennis entre Christopher O'connell et Arthur Rinderknech (Adelaide, Premier tour) La rencontre est programmée le mardi 9 janvier 2024 à 01 ...Pellegrini esprime la sua gioia ai microfoni di Dazn. Si ferma anche Llorente. L'altoatesino inizierà a breve la stagione 2024. Grave incidente per Falcon ...