LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Quintanilla trionfa tra le moto | si ritirano Sunderland e Bühler Volata finale per le auto

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45– Da segnalare purtroppo il ritiro di un altro protagonista, il tedesco Sebastian(era 14° nella generale prima di), in seguito ad una brutta caduta dopo 360 km di speciale. Howes e Price si sono fermati per aiutarlo in attesa dei soccorsi, quindi il loro tempo verrà aggiornato dalla giuria. All’americano verranno tolti probabilmente 17’46” e all’australiano 18’03”. 12.35– Battute finali della prova speciale odierna, con Nasser Al-Attiyah che vanta il miglior crono parziale dopo 352 km con un vantaggio di soli 4? su Moraes, 49? su Al Rajhi, 1’03” su Dumas, 1’56” su Ekstrom e 3’31” su Sainz. Gap di 5’21” per Peterhansel, mentre Loeb crolla a 18 minuti! 12.12 QUAD – Possibile ribaltone in classifica generale! Il ...