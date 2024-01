LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Quintanilla trionfa tra le moto | Moraes la spunta nelle auto

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15– Al Rajhi diventa dunque il nuovo leader della generale con un margine di 29? su Sainz, 8’26” su Ekstrom, 9’17” su, 10’49” su Al-Attiyah e 18’05” su Peterhansel. Ancor più distante Loeb, a 24’58”. 13.10– Situazione al traguardo ormai definita almeno per le primissime posizioni, con il brasilianoche si aggiudica la vittoria disu Toyota con un vantaggio di 9? su Ekstrom (Audi) e 1’09” su Al Rajhi (Toyota). Quarto Al-Attiyah a 1’33”, poi Dumas a 2’01” e Sainz a 3’29”. Peterhansel accusa un gap di 7’49”, mentre Loeb paga addirittura 23’41”. 12.45– Da segnalare purtroppo il ritiro di un altro protagonista, il tedesco Sebastian Bühler (era 14° nella generale prima di ...

12.12 QUAD – Possibile ribaltone in classifica generale! Il brasiliano Medeiros continua a perdere terreno ...

