LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Quintanilla trionfa tra le moto | grande incertezza per la vittoria tra le auto

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35– Battute finali della prova speciale odierna, con Nasser Al-Attiyah che vanta il miglior crono parziale dopo 352 km con un vantaggio di soli 4? su Moraes, 49? su Al Rajhi, 1’03” su Dumas, 1’56” su Ekstrom e 3’31” su Sainz. Gap di 5’21” per Peterhansel, mentre Loeb crolla a 18 minuti! 12.12 QUAD – Possibile ribaltone in classifica generale! Il brasiliano Medeiros continua a perdere terreno e paga ben 20 minuti dopo 310 km rispetto a Giroud e Andujar, mentre lo slovacco Varga si sta difendendo in terza posizione a 6 minuti. 12.10 CAMION – Situazione stabile, con Van Kasteren in testa dopo 201 km con 3’20” di margine su Loprais, 4’32” su Huzink e 5’47” su De Baar. 12.05– Si susseguono i colpi di scena nelladi! La ...