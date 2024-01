LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Quintanilla trionfa tra le moto | Dumas nuovo leader tra le auto

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.35– Ce l’ha fatta Pablo! Il cileno vince la terzadellacon il tempo di 4:37:42. Nell’economia del successo sono stati fondamentali i 3’33” di bonus conquistati lungo il percorso. Seconda posizione per lo spagnolo Barreda Bort a 1’38” e terzo l’argentino Benavides a 1’46”. Solida quinta posizione per Branch che consolida laship nella generale. 11.30– Cambio della guardia al comando della classifica di! Dopo 249 km ilè il francese Romainsu Toyota con 1’23” di vantaggio su De Mevius, 1’29” su Moraes, 3’03” su Ekstrom, 3’19” su Sainz, 4’04” su Al-Attiyah e Al Rajhi. Loeb paga ...

9.40 moto – Intanto viene segnalato il ritiro di Sam Sunderland che occupava la settima posizione in ... (oasport)

10.30 moto – Che bagarre per la vittoria di tappa ! Ai 351 km Barreda Bort si riporta sotto nei confronti ... (oasport)

impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Victorieux du Dakar en 2017 et 2022, Sam Sunderland (Gas Gas) a été contraint à l'abandon dès le km 11 de la troisième étape en raison de problèmes mécaniques. (ANSA) - AL-SALAMIYA, 08 GEN - Il britannico Sam Sunderland, due volte vincitore della gara motociclistica Dakar, si è ritirato durante la ...