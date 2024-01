LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Quintanilla e Moraes in trionfo | Giroud si impone tra i quad

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 CAMION – Colpo di scena! Van Kasteren ha perso tanto tempo e, dopo 310 km, si ritrova a 13’42” dal miglior tempo di Loprais. Secondo Macik a 3’37”. 13.45– Il francese Alexandresi aggiudica la vittoria diper 18? sull’argentino Andujar e 6’17” sullo slovacco Varga. Sprofonda a 28’01” il brasiliano Medeiros, leader della generale alla vigilia della speciale odierna. La nuova graduatoria overall vede Varga in testa con 1’21” di margine su Andujar, 14’52” su Medeiros e 22’13” su. 13.15 AUTO – Al Rajhi diventa dunque il nuovo leader della generale con un margine di 29? su Sainz, 8’26” su Ekstrom, 9’17” su, 10’49” su Al-Attiyah e 18’05” su Peterhansel. Ancor più distante Loeb, a 24’58”. 13.10 ...

Dimanche 7 janvier dans l'après-midi, le motard Carles Falcón a été victime d'une lourde chute lors de la deuxième spéciale du Rallye Dakar 2024 en entre Al-Henakiyah et Al-Duwadimi. Plongé dans le co ...Découvrez le résultat et le classement général du Dakar 2024 en catégorie moto, lundi 8 janvier, à l'arrivée de la troisième étape longue de 438 km chronométrés entre Al Duwadimi et Al Salamiya.