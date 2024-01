LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Pablo Quintanilla al comando tra le moto ai 310 km | tripletta Toyota dopo 96 km tra le auto

Leggi su oasport

10.00– Il finale si preannuncia piuttosto interessante, poichépotrebbe avere degli avversari credibili: si tratta dello spagnolo Joan Barreda Bort della Herorsport Team Rally, staccato di 1'16" ai 310 km, e dell'argentino Luciano Benavides dell'Husqvarna Factory Racing, a 1'29" di ritardo. In quarta posizione c'è comunque Branch che rimarrebbe in testa alla classifica generale. 9.40– Intanto viene segnalato il ritiro di Sam Sunderland che occupava la settima posizione in classifica generale. Davvero una disdetta per il britannico della GasGas che si è dovuto arrendere per un problema meccanico che l'ha tenuto fermo per oltre tre ore. 9.37 CAMION – Entra nel vivo la speciale con il passaggio dei primi equipaggi al