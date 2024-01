LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Loprais trionfa tra i camion | vittorie anche per Moraes | Quintanilla e Giroud

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...Il pilota KTM passa al comando della terza speciale per via dei minuti aggiunti ai tempi di diversi protagonisti, compreso l'ormai ex-vincitore Quintanilla ...Découvrez le résultat et le classement général du Dakar 2024 en catégorie auto, lundi 8 janvier, à l’arrivée de la troisième étape longue de 438 km chronométrés entre Al Duwadimi et Al Salamiya....