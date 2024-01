LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Loprais ipoteca il successo tra i camion | vittorie anche per Moraes | Quintanilla e Giroud

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.05– I due equipaggi cechi di riferimento hanno già tagliato il traguardo della speciale, mentre bisogna ancora attendere per l’arrivo della pattuglia olandese. Alesvanta al momento il miglior tempo finale con 4’27” di vantaggio su Martin Macik e con ogni probabilità diventerà il nuovo leader della generale (deve recuperare 12’55” a Van Kasteren, che all’ultimo rilevamento pagava 16’10”). 14.35– Doppietta ceca sempre più vicina conal comando dopo 352 km con 2’45” di vantaggio sul connazionale Macik e 15’13” sull’olandese Van Kasteren. Al rilevamento precedente (del km 310) l’azzurro Claudio Bellina pagava ben 54 minuti dal miglior tempo. 13.50– Colpo di scena! Van Kasteren ha perso ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 QUAD – Possibile ribaltone in classifica generale! Il brasiliano Medeiros continua a perdere terreno ... (oasport)

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...Découvrez le résultat et le classement général du Dakar 2024 en catégorie auto, lundi 8 janvier, à l’arrivée de la troisième étape longue de 438 km chronométrés entre Al Duwadimi et Al Salamiya....Pablo Quintanilla a perdu sa victoire sur la 3e étape du Dakar après avoir reçu une pénalité pour excès de vitesse.