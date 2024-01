LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | dopo 38 km Mason Klein è in testa tra le moto

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.3038 km,detiene il miglior tempo, aumentando il suo vantaggio su Ross Branch, secondo, a più di 1 minuto. Kevin Benavides occupa il terzo posto, a 1’16’’ dall’americano. Il primo corridore a partire, Nacho Cornejo, ha già perso 3’57’’ ma ha guadagnato 37’’ secondi di bonus per aver fatto da battistrada. Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terzadella. Si entra sempre più nel vivo della 46a edizione:la carovana sarà impegnata in una giornata davvero importante con una frazione tutta da vivere. La corsa più dura del mondo, ...

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Dakar 2024. Si entra sempre più nel vi ...DAKAR 2024 - Il 45enne pilota catalano in sella a una KTM è stato vittima di un drammatico incidente sul finire della seconda tappa da Al Henakiyah ad Al Duwadimi. Ricoverato in ospedale, il rider ...