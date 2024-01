Lite tra ex coniugi | donna trasportata al San Pio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGrave episodio diin famiglia nella serata di ieri a Torrecuso in contrada Torrepalazzo. Un uomo avrebbe insultato e malmenato l’ex coniuge e danneggiato la sua auto. Seconda una prima ricostruzione dei fatti, la, una 45enne, mentre si trovava in auto in compagnia della sorella e si apprestava a raggiungere l’abitazione della stessa, veniva bloccata dall’ex marito, peraltro già noto alle Forze dell’Ordine, che si piazzava davanti alla macchina. Ne nasceva, quindi, dapprima un duro scontro solo verbale per poi degenerare in quella che sarebbe stata una vera aggressione fisica nei confronti della, anch’essa nota alle Forze dell’Ordine. L’uomo si sarebbe poi scagliato anche contro l’auto forandone gli pneumatici. Laquindi venivaal Pronto ...

Il pomeridiano di Amici 23 di oggi 7 gennaio è stato caratterizzato da una Lite in famiglia tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca . Scontro in ... (movieplayer)

È guerraMeloni e Salvini Il problema di fondo che si celerebbe dietro questaper le elezioni regionali sembrerebbe essere matematico: Fratelli d'Italia che per gli ultimi sondaggi politici ...Il 25enne di nazionalità tunisina è stato ucciso a coltellate al culmine di una. Per l'...del Partito Democratico in Consiglio comunale - manca la promozione di legami e dialoghi più stretti...In via Tracia, zona San Siro, scoppia una lite in un appartamento. Un nordafricano ventenne soccorso a terra con una ferita alla schiena ...Si ritiene che il litigio tra la vittima e il fidanzato sia avvenuto in un locale di Casarano, con alcuni testimoni che sono attualmente ascoltati dalle autorità investigative. Sembra che la madre ...