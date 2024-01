L’Isola dei Famosi 2024 | le indiscrezioni sugli opinionisti

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ilsi apre con la promessa di nuovi sviluppi sorprendenti nel panorama televisivo italiano. Mediaset è già al lavoro per la prossima edizione dell’amatissima trasmissione ‘dei‘, e sembra che ci siano delle novità in arrivo. Tra i punti al centro dell’attenzione vi è il possibile rinnovamento nell’ambito degli. Chi sono glidedeiNonostante Ilary Blasi si prevede che resterà come conduttrice, potrebbe esserci un’importante rimescolamento nel team degli. La famosa esponente del mondo LGBTQ+, Vladimir Luxuria, potrebbe tornare per la sua terza edizione consecutiva da opinionista, mentre, secondo alcune, Enrico Papi potrebbe non essere più presente nel ...