L' ira di Mourinho e quei precedenti con Aureliano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Alla fine della partitaha scelto di non parlare . Così come tutta la Roma . Troppo il malumore per un arbitraggio ritenuto negativo verso la sua squadra, troppa la frustrazione per un'...

Alla fine della partitaha scelto di non parlare . Così come tutta la Roma . Troppo il malumore per un arbitraggio ...campi della Serie A si è concluso con la contestazione della Roma e l'......sono state le 'sirene' provenienti dall'Arabia Saudita che dopo aver tentato José, avevano ... Da qui il motivo dell'del patron partenopeo e la minaccia di una causa al suo ex allenatore al ...Alla fine della partita Mourinho ha scelto di non parlare. Così come tutta la Roma. Troppo il malumore per un arbitraggio ritenuto negativo verso la sua squadra, troppa la frustrazione per un’espulsio ...Tecnico e squadra in silenzio: tutti arrabbiati per l’arbitraggio. I tifosi difendono il portoghese ...