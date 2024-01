LG lancia il primo TV trasparente al mondo | LG SIGNATURE OLED T

Shanghai , 07 gen – (Xinhua) – Shanghai ha lancia to venerdi’ il suo primo treno merci Cina-Europa del 2024 , come dichiarato dalle autorita’ ... (romadailynews)

Un lancio storico per molti motivi. Innanzitutto quello del primo passo verso il ritorno sulla Luna , poi perché con la missione Cert-1 per la prima ... (ilfattoquotidiano)

Il Milan va alla ricerca di un grande difensore in questo mercato di gennaio e Sky Sportdue nomi di spessore. Ilè quello di Alessandro Buongiorno , capitano e giocatore cardine del Torino, con l'idea che risale a qualche settimana fa ma che potrebbe riprendere quota. Per il ...... 47 anni, rapito il 7 ottobre scorso nel kibbutz di Nir Oz, dove l'uomoun appello alle autorità israeliane affinché accettino un accordo per uno scambio di prigionieri con Hamas. "Il...il primo costruito da un'azienda privata, l'Astrobotic aveva cominciato bene il suo viaggio, proseguito in un'altalena di anomalie che hanno tenuto col fiato sospeso a partire dall'interruzione delle ...Nel lungo messaggio scritto da Giulia Lavatura Truninger su Facebook, corretto nella forma quanto confuso nei concetti, la figlia è citata, ma non c'è all'apparenza alcuna espressione di sentimento di ...