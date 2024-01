L’Eredità | chi è il campione di stasera | montepremi e parola vincente della ghigliottina di lunedì 8 gennaio 2024

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tutto pronto per il ritorno su Rai1 decon il conduttore Marco Liorni: chi sarà ilnella puntata di? Torna l’appuntamento con. Questa sera il quiz game di Rai1 tornerà a incantare i telespettatori davanti al proprio televisore. Anche oggi immancabilmente andrà in onda il gioco che vede alla conduzione l’amatissimo Marco Liorni. Sono tantissimi gli appassionati che si ritroveranno davanti alla tv per sfidarsi con amici e parenti. Il gioco più seguitofascia preserale è un appuntamento imperdibile prima del Tg1. Ma chi vinceràe chi sarà ildi oggi? A partire dalle 18.45 su Rai1, Marco Liorni è pronto a sfidare gli italiani a colpi di parole. Da casa sono in tanti ...

L’eredità , ecco chi sono le due professoresse di Marco Liorni . Una poi, in particolare, è un ex volto noto del Grande Fratello. Come sappiamo, il 2 ... (caffeinamagazine)

...con la nuova edizione di C'è posta per te (QUA per vedere... come ormai da diversi anni a questa parte: 'E' stato'indiscusso .... E in questa prima settimana è stato leader assoluto.Si vuole solo intervenire con i manganelli controprotesta ... un altro non considerare come un fatto criminale'organizzazione ... Poi la giornataccia di ieri ci ricorda chedel fascismo ...