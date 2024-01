Lepore replica a Zoino | “Pd in declino | la mia scelta risale alle amministrative”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Quando era nel partito di Di Pietro,era meno distratto. Da quando è diventato un semplice esecutore dei diktat di Del Basso De Caro, insieme al suo spirito critico sembra aver dismesso anche l’attenzione e un po’ di acume. Non che sia tenuto a dare conto adelle mie scelte politiche, tuttavia ricordo a tutti che ho sostenuto la candidatura del sindaco Mastella in occasione delle ultimequando, insieme a tanti amici del PD candidati a sostegno di Mastella, ho constatato ildel partito locale, nel quale militavo sin dalla sua fondazione. Ma atutto questo sembra sfuggire. In modo abbastanza elementare, segnalo al segretariola contraddizione in cui vive il suo PD:ato in Regione di Mastella ...