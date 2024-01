“Leggo ca***te | dovrò dire la mia” Lucio Presta rompe il silenzio sulla rottura con Amadeus

Leggi su tvzap

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Personaggi TV. I rapporti di lavoro sono i più difficili da gestire. A volte bisogna stare zitti e subire per evitare di imboccare una strada di non ritorno. E nel mondo dello spettacolo, dove tutto è facilmente sostituibile la pazienza è davvero la virtù dei forti. Ma quando è troppo è troppo. Dopo anni di collaborazione trae il suo manageril loro rapporto si dichiara ufficialmente concluso. Secondo quanto riporta Dagospia, latra il conduttore esarebbe stata causata in definitiva da contrasti sorti riguardanti agli ospiti scelti dall’agente per il prossimo Festival di Sanremo. La notizia è trapelata alla vigilia di Capodanno e in questi giorni sono tanti i rumors che circolano; proprio per questo il manager ha deciso dire il ...