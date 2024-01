L’economia reale cresce di un misero 0 | 7% mentre la borsa vola Perché?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) C’è un risultato veramente notevole, un vero record tra i tanti millantati ma fasulli che il governo Meloni potrebbe vantare per l’anno appena concluso, il 2023, che però non viene molto utilizzato nella retorica governativa. Si tratta dello spettacolare andamento dellaitaliana. L’anno scorso i titoli azionari sono saliti del 28%, un andamento veramente unico, anche a livello internazionale. Gli azionisti possono brindare a una annata da incorniciare. Nulla di male naturalmente, la salute delladovrebbe segnalare, di solito, la salute del. Ma qui cominciano i problemi. Qualcuno si potrebbe chiedere per quale strana alchimiadi un0,7% laaumenta di 27 volte tanto. In ...