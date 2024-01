Le vacanze del ceto medio complessato e i puccettoni con pretese

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 gennaio 2024) «Ragazzi, domani bisogna svegliarsi presto»: mai, nei nostri antichissimi sedici anni, questa frase fu accolta da reazione più amichevole d’un grugnito, da proposito più moderato di quello di scappare di casa. Mai, se in vacanza ci dicevano che per qualche ragione toccava svegliarsi presto, noialtri all’età in cui si dormiva fino all’ora di pranzo eravamo lieti di questa comunicazione. Da allora però, dai nostri antichissimi sedici anni, sono passati non solo secoli, ma intere ere d’involuzione della razza umana, nella quale ora tutto è diverso. Tanto per cominciare, i figli viaggiano coi genitori. I quali genitori pigolano «finché ci viene», dicendo ad amici che non ridono loro in faccia che sicuramente questo è l’ultimo anno che il puccettone accetta di fare lecon mamma e papà. Gli amici non ridono perché hannotrentaduenni che ...