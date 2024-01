Le Relazioni difettose – Esiste un modo per farsi amare?

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Cara Ester, ho scoperto la tua rubrica qualche mese fa alla ricerca di consigli su problemi di cuore di varia natura e in pochi giorni mi sono divorata storie e risposte. Vacanze da single: in cerca dell’amore in vacanza X Mi sembra doverosa una piccola premessa: ho 22 anni, una mamma scomparsa da qualche anno a causa di una brutta malattia, un rapporto complicato con mio padre e una sorella minore nei confronti della quale ...

Cara Ester, Leggo da sempre la tua rubrica del lunedì. Una volta la leggevo in un parcheggio nascosto, mentre aspettavo Lui, C. Ora la leggo a casa, ... (iodonna)

... complicate, attorcigliate, tormentate o semplicemente "incasinate" a ultraviolet@ iODonna .it (e avrete le risposte) di Ester Viola C ara Ester, ... (247.libero)

Cara Ester, ti scrivo dopo essere entrata in terapia per la prima volta. Ho 32 anni, un bambino che è la mia ragione di vita ed un altro, che ho ... (iodonna)

Cara Ester, ormai è da tanto che ti seguo ed ho letto anche i tuoi libri. Mi piace il tuo modo di pensare e proprio per questo ti scrivo, per avere ... (iodonna)

E ora guarda le foto Leggi anche › Le- Come ci si ripara dal tradimento › Tradimento online: perché è in aumento, soprattutto tra le donne Alessandra Celentano: '...Belen Rodriguez, le accuse a Stefano De Martino: "Mi ha tradito con decine di ragazze" X Leggi anche › Le- Come ci si ripara dal tradimento › Tradimento: quanto ...(ANSA) - BOLOGNA, 07 GEN - Una coppia, un uomo di 68 anni e una donna di 62, è rimasta intossicata in casa da monossido di carbonio probabilmente a causa di una combustione difettosa della caldaia a g ...I consiglieri del M5S di Vibo in relazione a quanto emerge sulla struttura: secondo alcune voci, sarebbe privo di alcuni collaudi di sicurezza ...