Le previsioni Coop per i consumi 2024

A rivelarlo è un report dell' Ufficio Studicondotto a dicembre e che evidenzia come quasi un ... in testa alla classifica dell'incremento delle vendite nei prossimi 12 mesi, sia nelle...Sembra confermarsi il trend dei discount, in testa alla classifica dell'incremento delle vendite nei prossimi 12 mesi, sia nelledei consumatori che in quelle dei manager alimentari. Com - ...Tra gli aggettivi scelti per definire il cibo del 2024 il più gettonato è ‘salutare’ (45%), seguito, tuttavia, da ‘poco costoso’ (44%). Ben distaccati altri attributi: sostenibile (27%), ...Un'Italia "in pausa" senza aspettative per il futuro, ma serena, che guarda alla sfera privata e alla famiglia e che si affaccia con "imperturbabilità" al 2024. E' questo il ritratto che emerge dalla ...