Le manicure delle star sul red carpet

... anche quest'anno la Lotteria Solidale Ior si è confermata il giocofestività invernali ... Buono impacco capelli, piega,e pedicure presso Parrucchiera HairFashion Cattolica 08360 ...Golden Globe Awards 2024: tutti i look sul red carpet Arrow Di seguito lestar sul tappeto rosso dei Golden Globe. Laextra black di Selena Gomez Selena Gomez punta su un ...Ovvero pennellate monocolore declinate nei colori hot di stagione come il rosso, il nero, il bordeaux. Immancabile l'effetto nude, per una manicure passe-partout ...Per la sua nail art invernale la conduttrice ha deciso di puntare su un grande classico, a metà tra il rosso e il nero, reso celebre negli Anni '90 da Karl Lagerfeld ...