Le elezioni Ue | le destre e il pragmatismo di Meloni Cosa dice Eurasia Group

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nel 2024, i centristi in Europa “reggeranno”, i partiti euroscettici e populisti dovrebbero conquistare circa un quarto dei seggi del Parlamento europeo ma un’alleanza tra i partiti europei di centrodestra e i partiti di estrema destra e populisti è politicamente improbabile e “anche nei Paesi guidati da partiti anti-establishment, come Fratelli d’Italia del presidente del Consiglio italiano Giorgia, il processo decisionale rimarrà prevalentemente pragmatico, persino centrista”. A scriverlo sono gli analisti di, società di consulenza fondata e guidata da Ian Bremmer e Cliff Kupchan, nel rapporto “Top Risks 2024”, in particolare nella sezione che chiude il documento, quella intitolata “red herrings”, cioè temi che pur catturando l’attenzione generale è improbabile rappresentino una minaccia significativa o un ...

... in collegamento con i conduttori Luca Telese e Marianna Aprile - , non ricordoin cui sei ...forza di opposizione ma sappiamo di non essere autosufficienti ma non si può battere le...A livello italiano, il voto permetterà di verificare se il successo dellenellepolitiche del 2022, con i contenuti regressivi che le caratterizzano, sarà confermato o se si ...Quando Charles Michel ha annunciato di volersi candidare alle prossime elezioni europee ha aperto all’ipotesi che Viktor Orbán occupi il suo ...I populisti e le destre “continueranno a guadagnare e a incutere timore ... avanzata più divisa e disfunzionale del mondo”, si legge nel rapporto. Le elezioni presidenziali “aggraveranno questo ...