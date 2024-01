Le 10 director’s cut più famose della storia del cinema

Leggi su screenworld

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Alcuni filmmaker come Christopher Nolan, Martin Scorsese o Peter Jackson, hanno accumulato un potere contrattuale e/o prestigio del nome presso le majors grazie ad alcuni importanti successi come Il Signore degli Anelli, la Trilogia del Cavaliere Oscuro o Taxi Driver. Ciò gli ha permesso li nel corso del tempo di ottenere carta bianca per la realizzazione delle loro opere fiume come: King Kong, Oppenheimer, The Irishman e Killers of the Flower Moon. Alla luce delle uscite negli ultimi mesi sul grande schermo e su piattaforma streaming di film come Napoleon di Ridley Scott e Rebel Moon di Zack Snyder, è tornato alla ribalta il dibattito tra le versioni autoriali dei registi e i prodottitografici influenzati da produttori e dalle case di produzione, che tra tagli di montaggio e necessità finanziarie, hanno portato a pellicole non conformi alla visione iniziale dei ...