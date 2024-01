Laziomania | Felipe Anderson | risposta di forza a Isaksen titolare Vecino | il perfetto dodicesimo uomo

Innaffiare Kamada, Immobile, Zaccagni,Anderson, Marusic, ma vi ci metto pure Lazzari in mezzo, che alla sua veneranda età ancora non ha capito che tanti si possono mandare a quel paese, ma ...Il problema è che, a furia di proteggere iAnderson (ingresso nemmeno male), gli Zaccagni, gli Immobile, di gol non ne facciamo, le partite le perdiamo. Questa Champions ci regala sentimenti ...Nuovo anno, nuovi propositi e già tempo di crocevia. Per la Lazio di Maurizio Sarri, impegnata tra il campionato e la voglia di restare aggrappata al treno Champions.