Lazio | Sarri e Lotito in pressing su Felipe Anderson per il rinnovo

UDINE - Segna, soffre, combatte e vince. La Lazio torna da Udine con altri tre punti in tasca: terza vittoria di fila e quarto posto a meno tre. ... (247.libero)

(Adnkronos) – La Lazio vince 2-1 sul campo dell’Udinese nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata dell’andata ... ()

Lazio da Champions : Sarri a 3 punti dal quarto posto grazie a Vecino

Udinese-Lazio termina 1-2 in favore dei biancocelesti. A decidere la gara Luca Pellegrini e Vecino, non basta Walace ai padroni di casa. Vincere per ... (ilcorrieredellacitta)