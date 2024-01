Lazio - Roma | sarà Orsato a dirigere il derby di Coppa Italia

(Di lunedì 8 gennaio 2024), ancora una volta, Danieleiltranella gara che metterà in palio un posto in semifinale di. Il fischietto di Schiocoadiuvato da ...

Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il derby della Capitale vale l’accesso alle semifinali per due squadre che hanno come obiettivo ... (sport.periodicodaily)

Marchetti dirigerà Fiorentina-Bologna, Sacchi invece Juve-Frosinone ROMA - Designati gli arbitri per i quarti di finale di Coppa Italia, al via ... (ilgiornaleditalia)

- Sarà, ancora una volta, Daniele Orsato a dirigere il derby tranella gara che metterà in palio un posto in semifinale di Coppa Italia. Il fischietto di Schio sarà coadiuvato da Imperiale e Rossi mentre il IV uomo sarà Manganiello . Irrati sarà ...Inter 48, Juventus 46, Milan 39, Fiorentina 33, Bologna 32, Atalanta e30,29, Napoli 28, Torino 27, Monza 25, Genoa e Lecce 21, Sassuolo e Frosinone 19, Udinese 17, Cagliari 15, Verona 14,...La squadra di Gasperini raggiunge quota 30 punti insieme alla Lazio, mentre gli uomini di Mourinho salgono a 29 restando appena dietro in classifica. Roma-Atalanta finisce 1-1, Dybala replica a ...Ieri sera è arrivato l'esordio in maglia giallorossa per Dean Huijsen: una buona prima apparizione con la Roma per il difensore olandese ... primo minuto nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio.