Lazio-Roma | Orsato arbitrerà il derby di Coppa Italia | i precedenti

(Di lunedì 8 gennaio 2024), 8 gennaio 2024 – Danieleche si disputerà mercoledì 10 gennaio alle 18. Ildi, che vale un posto in semifinale, è stato così assegnato all’arbitro più esperto a disposizione dell’Aia, nonchè a quello che è riconosciuto come uno dei migliori in Europa. A renderlo noto è stata l’Associazionena Arbitri (Aia). Completano la squadra arbitrale gli assistenti Imperiale e Rossi, quarto uomo Manganiello, mentre in sala Var ci saranno Irrati e Abbattista.nei: i, durante la sua carriera, ha arbitrato diversicapitolini. Molti ricordano infatti come fosse lui il ...

Marchetti dirigerà Fiorentina-Bologna, Sacchi invece Juve-Frosinone ROMA - Designati gli arbitri per i quarti di finale di Coppa Italia, al via ... (ilgiornaleditalia)

Roma - sarà , ancora una volta, Daniele Orsato a dirigere il derby tra Lazio e Roma nella gara che metterà in palio un posto in semifinale di Coppa ... (247.libero)

Marchetti dirigerà Fiorentina - Bologna, Sacchi invece Juve - Frosinone Roma - Designati gli arbitri per i quarti di finale di Coppa Italia, al via ... (247.libero)

, 8 gennaio 2024 "Non cerchiamo consensi tra le file degli alleati. Vogliamo cercare consensi ... consigliere regionale del"Fu un giorno terribile per, quel 7 gennaio 1978. È doveroso essere qui oggi, in via Acca ... ha scritto il presidente della RegioneFrancesco Rocca su 'Fb' postando alcune foto della ...Ieri sera, negli studi di Sky Sport, il conduttore Fabio Caressa si è reso protagonista di una gaffe clamorosa e che vede come come tema centrale la Lazio di Maurizio Sarri. Mentre rileggeva ...Decine di militanti di destra hanno commemorato a suon di "presente" i tre militanti del Fronte della Gioventù uccisi il 7 gennaio 1978 davanti alla sede del Msi ...