(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ripartire con il, all’inizio di un nuovo anno e dopo un periodo, più o meno lungo, di pausa, è importante per ridurre il più possibile i livelli di stress e non rendere troppo traumatico ilin ufficio e alla routine quotidiana. Capita molto spesso, però, che questo momento sia accompagnato

... e, come oggi, mi capita sempre troppo spesso di provareprofondo quando succede ad un'altra donna o ad un altro uomo, quando succede all'essere umano, nelle case, nei luoghi dio ...... quindi " forse anche per diminuire il loro carico di" lo squadrone composto da preside e ... che aveva constatato un quadro di sensibilità della ragazza del tutto compatibile con il...Capita molto spesso, però, che questo momento sia accompagnato da una situazione di disagio che, in alcuni casi, può trasformarsi in vero e proprio malessere da rientro. "Il mese di gennaio - dichiara ...Roma, 8 gen. (Labitalia) - Ripartire con il piede giusto, all’inizio di un nuovo anno e dopo un periodo, più o meno lungo, di pausa, è importante per ridurre il più possibile i livelli di stress e non ...