Latzfons Josef Ueberwasserer morto mentre sgombera la neve

(Di lunedì 8 gennaio 2024)è stato ritrovatoprima dell’alba nei pressi del suo maso a, frazione di montagna del comune di Chiusa in Alto Adige., 50 anni, era molto conosciuto in paese anche per il suo impegno nei vigili del fuoco volontari.era intento con il suo trattore che montava la lama spartia liberare dallala stradina che conduce a casa. Attorno le sei, il figlio ventunenne di, impegnato come il padre a ripulire le strade dalla, ha ritrovato il corpo senza vita del genitore incastrato nel mezzo. Difficile stabilire la causa della caduta. Sono intervenuti i carabinieri, la Croce bianca, l’Aiut Alpin che ha ...

