L’Atalanta punta su Jordan James | il talento gallese sulle orme di Bellingham

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 gennaio 2024)di Jude, la stella del Real Madrid di Carlo Ancelotti che sta stupendo l’Europa. Nel Birmingham City spicca un nuovo e promettente centrocampista il cuilo ha reso il fulcro indiscusso della prima squadra: stiamo parlando di, giocatore su cuiforteper il mercato di gennaio. E che con Jude ha condiviso il percorso nelle giovanili dei Blues. Con l’ambizione di ripercorrerne anche la strada verso il successo. Nato il 2 luglio 2004 a Hereford, in Inghilterra, il(ha doppia cittadinanza) sin dall’adolescenza si è affermato come una delle promesse del panorama calcistico britannico. Figlio di Tony, ex calciatore professionista che ha militato nella ...