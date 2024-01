L’Amen BC Servizi lotta alla pari con la capolista Virtus e cede solo nel finale

Leggi su lortica

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Gli amaranto di coach Evangelisti sfoderano un’altra ottima prestazione, domenica arriva lo Spezia StosaSiena-Amen BCScuola Basket Arezzo 66-57 Parziali:17-19; 37-28; 52-51 Stosa: Berardi, Bolis 5, Bartoletti 11, Dal Maso 4, Bruttini ne, Aminti ne, Laffitte 2, Olleia 9, Costantini, Calvellini 16, Diminic 3, Lombardo 16. All. Lasi Ass. Braccagni e Ceccarelli. Amen BC: Pelucchini 8, Zocca 14, Toia 8, Nica ne, Iannicelli 10, Rossi 2, Jankovic 5, Semprini 10, Vagnuzzi ne, Giommetti,Terrosi, Provenzal. All. Evangelisti Ass. Liberto Una prestazione di alto livello delBCche imbriglia laStosaSiena in casa propria, non basta per fare il colpo esterno al PalaCorsoni. Gli amaranto fin dai primi minuti di gioco sono ...