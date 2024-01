L’algida Borne lascia la guida del governo francese Il favorito è Attal

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Parigi. Oggi pomeriggio, si è chiusa la parentesi governativa di Elisabeth, primo ministrodall’inizio del secondo quinquennio di Emmanuel Macron., proveniente dell’area socialista, ha presentato le dimissioni all’inquilino dell’Eliseo, che le ha accettate, salutando il lavoro “a servizio della nazione” svolto dall’ex ministra della Transizione ecologica, poi dei Trasporti e infine del Lavoro. Arrivata con la reputazione di solida riformatrice,, in venti mesi a Matignon, non è mai riuscita a entrare nel cuore dei francesi. Troppo austera per un ruolo così importante, e poco in sintonia con i pezzi da novanta del, il ministro dell’Economia Bruno Le Maire e il collega dell’Interno Gérald Darmanin, era stata soprannominata “ChatGtp” per i suoi discorsi algidi e privi di ...