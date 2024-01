L' album Panini Calciatori 2023 - 24 oggi in omaggio con il Corriere dello Sport - Stadio!

Un'altra grande iniziativa del Corriere dello Sport - Stadio , un regalo bellissimo per i nostri lettori che oggi in edicola riceveranno assieme alla copia del nostro quotidiano l'Calciatori 2023 - 24 in edicola. Un'occasione unica per tutti gli appassionati di calcio per avere in modo gratuito il raccoglitore e cominciare così la propria ...In esposizione circa 500 figurine di varie edizioni, tra cui quelle, della raccolta, composta da più di quattromilaprovenienti da diverse parti del mondo, per un totale di 2 milioni e ...Un grande regalo per tutti i lettori del nostro quotidiano. Non dimenticate di richiedere l'album in edicola ...In soli 10 minuti, ti faccio preparare una ricetta furba davvero deliziosa che piacerà a tutta la famiglia, i panini morbidi senza lievitazione saranno pronti in soli 10 minuti! Sei alla ricerca di ...