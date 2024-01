La verità di Giorgia | le bugie della sinistra

Andrea Giambruno è pronto a raccontare la sua verità. Nessun docufilm alla Ilary Blasi. Ma bensì in un libro che il giornalista, ex compagno della ... (leggo)

Il comico russo Lexus racconta la sua verità sulla telefonata beffa a Giorgia Meloni

"Noi non vogliamo rivelare questo segreto e dire come siamo arrivati a questa telefonata per non scoprire tutti quelli che organizzavano questa ... (247.libero)