La televisione del 2024? Poche novità | tanti volti noti

Leggi su panorama

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Determinare oggi cosa vedremo nell’anno intero è pressoché impossibile. Degli show annunciati la scorsa estate, in sede di palinsesto,sembrano aver perso appeal e concretezza. Mediaset avrebbe deciso di non produrre Temptation Island Winter e messo un freno alla Talpa, per imporne un altro ad Orietta Berti, a Enrico Papi, con Tilt e La pupa e il secchione, a La ruota della fortuna. Il calendario sarebbe ancora da farsi, a Cologno Monzese e pure in Rai, dove gli annunci sono tuttora fumosi. Nessun programma, fatta eccezione per Sanremo e Mare Fuori (la cui quarta stagione debutterà su RaiDue il 14 febbraio), parrebbe avere una collocazione certa. Una data d’esordio. Tutto sarebbe sospeso, in attesa di giudizi e certezze. Non, però, di un vero coraggio sperimentale. Benché le emittenti, specie le generaliste, abbiano deciso di darsi una rinfrescata, puntando ...