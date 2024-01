La Storia | tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv di Rai 1

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La: trama, cast, quante puntate, location e streaming Da lunedì 8 gennaio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Latv basata sul romanzo di Elsa Morante con la regia di Francesca Archibugi. Nel cast: Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e con Valerio Mastandrea. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Roma, quartiere San Lorenzo. Alla vigilia della seconda guerra mondiale, Ida Ramundo, maestra elementare rimasta vedova con un figlio adolescente di nome Nino, decide di tenere nascoste le proprie origini ebraiche per paura della deportazione. Un giorno, rientrando a casa, viene violentata da un soldato dell’esercito tedesco, un ragazzino ubriaco di nome Gunther. Dopo lo sgomento, l’angoscia e la vergogna, scopre di essere incinta. Mentre Nino trascorre ...

Negli Anni '50, le casette vennero soppiantate da palazzi più moderni e oggi Pietralata è un quartiere residenziale di rispetto. Una scena di "La Storia" con Jasmine Trinca. La Storia (serie tv ispirata al libro di Elsa Morante) racconta una storia vera