La storia | quante puntate sono per la serie tv?

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La, nuovo adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Elsa Morante, è composto da 8, che verranno trasmesse in 4 prime serate, due per volta, ogni lunedì a partire dall’8 gennaio 2024; il primo episodio è peraltro già disponibile in anteprima sul sito di Raiplay. In ossequio al romanzo cui si ispira, Lanarra della vita della vedova Ida Ramundo e del figlioletto Useppe, nella Roma a cavallo della Seconda guerra mondiale. La trama dellaè ambientata in Italia, nel 1938; le leggi razzialiappena state promulgate e Ida Ramundo è una maestra elementare che, rimasta vedova con un figlio adolescente di nome Nino, decide di tenere nascoste le proprie origini ebraiche per paura della deportazione. Un giorno, quando ormai l’Italia è in guerra a fianco della Germania, ...