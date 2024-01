La Storia | Jasmine Trinca è la protagonista assoluta della fiction tratta dal romanzo di Elsa Morante

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La(US Rai) Dal capolavoro di, edito nel 1974, arriva su Rai1, da stasera in prima serata, La, nuova, ispirata al, con. Al centroscena una donna costretta a nascondere le proprie origini ebraiche per tentare di sopravvivere ai tempi del Fascismo. Un racconto corale, dai toni drammatici, che proietterà i telespettatori in una ‘fotografia’ dell’Italia, con tutte le sue ansie e paure, ai tempiguerra con tutte le conseguenze a cui la stessa ha dato il via. La: trama e anticipazioni Ambientata a partire dal 1938, ossia alla vigiliaSeconda guerra mondiale, nel quartiere ...