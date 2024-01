La Storia | il cast della serie tv in onda su Rai 1

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 8 gennaio 2024) A diciannove anni dalla sua ultima apparizione in una fiction, Jasmine Trinca torna in tv. E lo fa con Latv insu Raiuno a partire da lunedì 8 gennaio 2024 tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante. Trinca veste i panniprotagonista, Ida Ramundo, donna che travolta dagli eventiSecGuerra Mondiale a Roma, si ritrova a dover crescere il figlio Useppe (Christian Liberati/Mattia Basciani) e ad aspettare che l’altro figlio, Nino (un esordiente Francesco Zenga) rientri dal fronte. Oltre a lei, la fiction segna altri due interessanti ritorni in tv: uno è quello di Elio Germano, qui interprete di Giuseppe Cucchiarelli, amico di Ida nel rifugio di Pietralata; l’altro è quello di Valerio Mastandrea, che dà volto a Remo, l’oste del quartiere in cui vive la ...