LA STORIA | IL CAPOLAVORO DI ELSA MORANTE DIVENTA UNA SERIE RAI TRAMA E CAST

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Quando si parla di una(con la “s” minuscola) che incrocia la(con la “S” maiuscola), il pensiero va subito al romanzo di. L’Italia è ormai in guerra al fianco della Germania quando, in una giornata di gennaio del 1941, un soldato tedesco, scaricato a Roma quella stessa mattina per una breve tappa e capitato per caso nel quartiere di San Lorenzo, si mette alla ricerca di una casa chiusa, “non tanto per una voglia urgente e irresistibile, quanto, piuttosto, perché si sentiva troppo solo”. È ubriaco quando incontra Ida Ramundo vedova Mancuso, una maestra elementare di origine calabrese, già madre di un adolescente. Nel vederlo, Ida fissa il giovane soldato tedesco “con occhio assolutamente disumano, come davanti all’apparizione propria e riconoscibile dell’orrore”. Perché Ida è ebrea, sebbene ...