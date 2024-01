La Storia | gli occhi di Jasmine Trinca e la potenza narrativa di Elsa Morante

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 gennaio 2024) "C'è l'epica dei disgraziati e degli ultimi nelle parole di", Francesca Archibugi,ed Elio Germano raccontano La, serie tv in onda su Rai 1 dall'8 gennaio (e disponibile su RaiPlay). Un panorama culturale chiaro, e un panorama letterario ben strutturato nella concezione delle produzioni Rai Fiction. Questa volta, al centro uno dei romanzi più importanti del Novecento, uscito nel 1974. Un milione di copie vendute nell'immediato (uscito subito in edizione economica), nonché costante nel tempo. Pensare che all'epoca, Ladi, non venne accolto benissimo dalla critica, anzi (fu addirittura stroncato da Pasolini). Del resto, lacon la S maiuscola intercetta immediatamente il futuro, ...