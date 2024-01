La storia di Matteo Concetti | morto suicida nel carcere di Ancona Ilaria Cucchi al sottosegretario Delmastro | «Non si sente in colpa?»

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 gennaio 2024) «Mamma, mi devi portare fuori di qui. Non ce la faccio più. Devi chiamare, qua mi fanno fare la fine di Stefano». Sono queste le ultime parole di, raccolte attraverso sua madre, Roberta Faraglia, che oggi a la Repubblica si chiede come sia possibile che il suo ragazzo, di 23 anni, sia riuscito arsi in una cella d’isolamento neldi. «Se solo gli avessi dato ascolto quindici giorni fa, chissà, forse sarei riuscita a portarlo fuori da quell’inferno dove me l’hanno ucciso – dice ancora la donna –l’ho chiamata ma solo venerdì, poche ore prima chesi uccidesse». Le ultime parole di: «Mamma io mi impicco» «Sono parole ...