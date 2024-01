La storia | di che malattia soffrono Ida e Useppe | nel libro?

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nel romanzo di Elsa Morante La, il piccolosoffre di epilessia, ereditata dalla madre; si tratta di unaneurologica conosciuta all’epoca dell’uscita del volume, semplicemente come “grande male” (traslitterazione dal francese grand mal); nella letteratura scientifica, oggi l’espressione viene usata, più specificatamente, per indicare uno specifico tipo di epilessia, l’epilessia tonico – clonica, caratterizzata da crisi convulsive violente, in contrapposizione al “piccolo male”, caratterizzato dalle cosiddette “crisi di assenza”, veloce e fugace perdita di coscienza (dai 4 ai 20 secondi), una delle forme più comuni di epilessia nei bambini. Peraltro, mentre è nello studio di un dottore, ha una crisi di “piccolo male”, che però non gli viene diagnosticata. Tra l’altro, è la stessa Elsa ...