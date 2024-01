La Storia | come finisce il libro di Elsa Morante | è una storia vera? Il finale

Ieri ho perso tutti i miei risparmi , 250.000 euro. Erano quelli rimasti, dopo aver perso un milione di euro per un investimento in titoli di stato ... (ilfoglio)

Olivier Giroud , grazie al rigore segnato in Empoli- Milan , raggiunge la doppia cifra in stagione ed entra nella storia (pianetamilan)

La sua ultima opera è una raccolta di poesie, L'alba è una stronzate " Diario d'amore (Delta3 Edizioni). Related posts: L'EDITORIALE " "SU TINDER C'È UN'UMANITÀ SENZA SPERANZA":DI UN ...Di conseguenza,trapela anche da autori (neo)neo - classici (cioè neo - liberisti) del nostro tempo, (eloquente in tal senso è "La nascita dell'economia europea" di Barry Eichengreen, che ho ...Lunedì 8 gennaio, alle 21.30 su Rai 1, andrà in onda la prima puntata della nuova fiction "La Storia". La Rai inaugura quindi l'anno televisivo con una Serie TV ambientata nei primi anni Quaranta, all ...Maiale del Madagascar. Nick Garbutt/Photoshot/BiosPhoto AStai attento, sorpresa! L'articolo di questa settimana si avventura in un territorio forse ...